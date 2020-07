Die beiden Rotkreuz-Märkte in Großraming und Weyer sorgen dafür, dass sich Menschen mit geringem Einkommen kostengünstig einen Teil des täglichen Bedarfs an Lebensmitteln kaufen können.

STEYR-LAND. Damit leistet das Rote Kreuz einen wesentlichen Beitrag zur Armutsbekämpfung. Die Aufgaben für Freiwillige in diesem Bereich sind vielfältig und reichen von der Warenabholung bei Lieferanten und Spendern bis zum Verkauf an die Kunden. „Und natürlich ist auch Zeit für ein kurzes Gespräch mit den Menschen, die in unsere Filialen kommen“, so Cornelia Patzelt, die gemeinsam mit dem Team die Filiale Großraming betreut. „Wir freuen uns immer, wenn sich Menschen für unsere sinnstiftende Aufgabe interessieren und selbst mithelfen wollen“, so Patzelt. Mehr Infos gibt es unter 0664/88745864.