Donnerstag Abend kam es auf der Bundesstraße B 309, Höhe Starmovie Dietach zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen.

Dietach:

Aus noch unbekannter Ursache gelangte ein von Linz kommender Sportwagen auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen entgegenkommenden Audi. Der SUV wurde daraufhin in den Straßengraben geschleudert. Die Lenker beider PKWs wurden bei dem Unfall verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr war mit den Aufräumarbeiten beschäftigt und die Bundesstraße musste für die Dauer der Bergung und die genaueren Erhebungen zur Unfallursache für längere Zeit gesperrt werden.

alle Bilder © Fotokerschi