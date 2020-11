Alle Sierninger Familien mit geringerem Einkommen dürfen in der Sozialabteilung am Gemeindeamt einen Weihnachtswunsch für ihre Kinder bis 15 Jahre deponieren.

SIERNING. Der Geschenkwert darf pro Wunsch maximal 40 Euro betragen. Für jeden ausgesprochenen Wunsch wird eine Weihnachtskugel auf den Weihnachtsbaum im Foyer des Gemeindeamtes gehängt. Wenn jemand einen Weihnachtswunsch erfüllen möchte, nimmt er eine Wunschkugel vom Baum. Anschließend übergibt er das Geschenk oder den entsprechenden Geldbetrag an die Sozialabteilung. Diese leitet das Geschenk dann an den Beschenkten weiter. Spender und Empfänger bleiben anonym. Die Aktion startet am 16. November und läuft bis einschließlich 18. Dezember.

„Für uns ist wichtig, dass alle Sierninger Familien ein schönes Weihnachtsfest feiern können“, so Vizebürgermeister Richard Kerbl. „Mit dieser Aktion wollen wir mithelfen, dass auch Familien mit geringerem Einkommen ihren Kindern eine kleine Freude bereiten können. Gerade in der derzeit wirtschaftlich schwierigen Situation ist es wichtig, dass wir als Gemeinde zusammenhalten und füreinander da sind“, unterstreicht Sozialreferentin Andrea Möslinger.