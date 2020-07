Sommer-Sprach-Camp startet durch

Vom 17. bis 28. August werden Deutschkenntnisse aufgemöbelt.



STEYR. Das Institut Interkulturelle Pädagogik VHS Oberösterreich organisiert auch heuer wieder ein Sommer-Sprach-Camp. Dieses zielt auf die intensive Förderung der deutschen Sprache, damit die Kinder (Volksschulalter) nach den langen Sommerferien für das neue Schuljahr sprachlich vorbereitet werden.

In anregender Lernumgebung wird die Erst- bzw. Zweitsprache Deutsch wieder aufgefrischt und die vorhandenen Sprachkenntnisse werden vertieft. Vorwiegend im Spiel und in der sozialen Interaktion finden die Kinder dazu ideale Anregungen. Der Unterricht ist Teil dieser Lernumgebung und inhaltlich mit den Aktivitäten des Camps eng verbunden. Nach dem zweistündigen Unterricht wird eine Stunde lang das Augenmerk auf das „Lernen im Spiel“ gerichtet. Mittels Sprach- und Interaktionsspielen soll den Kindern auch die Möglichkeit der Selbsterfahrung im Rahmen einer Gesellschaft ermöglicht werden.

Das Sommer-Sprach-Camp in Steyr findet vom 17. bis 28. August, Montag bis Freitag, von 9 bis 16 Uhr in der ehemaligen Bergschule in Steyr statt. Während des Camps werden auch Ausflüge gemacht und am letzten Tag wird ein Abschlussfest mit viel Spiel und Spaß organisiert.

Infos & Kontakt



Wirkungsziele des Sommer-Sprach-Camps:

• Auffrischung und Verbesserung der Sprachkompetenzen

• Vorbereitung auf die Schule

• Förderung kognitiver, kreativer und sozialer Kompetenzen (neben dem Lernen wird gespielt, gefilmt, gebastelt und Theater gespielt)

• Das Miteinander und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken (es wird aktiv miteinander kommuniziert, es entstehen neue Freundschaften und die Vielfalt wird gelebt)

In Steyr findet das Camp von 17. bis 28. August in der Bergschule statt.

Begonnen wird um 9 Uhr mit einem Frühstück, dann gibt es Gruppenunterricht in Deutsch – Mittagessen - am Nachmittag Freizeitprogramm mit Ausflügen – Ende 16 Uhr. Kostenbeitrag inkl. Verpflegung 10 Euro. Anmeldung und Information: Volkshochschule OÖ, Tel. 0732/661171-46, Mail: verena.brandstaetter@vhsooe.at.