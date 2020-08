Im Steyrer Wasserleitungssystem ist westlich der Enns eine mikrobiologische Verunreinigung aufgetreten.

STEYR. Im Rahmen einer routinemäßigen Überprüfung wurde im Stadtteil Steyrdorf eine Wertüberschreitungen bei Mikrobiologischen Parametern festgestellt. Als Ursache wird ein technisches Gebrechen angenommen, weitere Erkundungen und Beprobungen werden durchgeführt.

Betroffen sind die Gebiete Steyrdorf, Gründberg, Unterhimmel, Wehrgraben, Innere Stadt, Pyrach.

Nicht betroffen sind die Brunnen selbst, die Stadtteile östlich der Enns und die Mitgliedsgemeinden des Wasserverbandes Region Steyr.

Wasser vor Gebrauch abkochen



Als erste Maßnahme wird eine Notdesinfektion der betroffenen Teile des Leitungsnetzes in die Wege geleitet. Trotzdem ist es bis auf weiteres notwendig das Wasser für mindestens 3 Minuten lang abzukochen. Die Bevölkerung der betroffenen Gebiete wird ersucht zum Trinken und zur Zubereitung von Nahrungsmitteln nur abgekochtes Leitungswasser zu verwenden. Auch zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden soll ausschließlich abgekochtes Leitungswasser verwendet werden. Zum Duschen oder Wäschewaschen kann man das Leitungswasser ohne Einschränkung verwenden. Diese Regelung gilt sicherheitshalber für alle Stadtteile westlich der Enns. Die zuständige Behörden wurden in Kenntnis gesetzt und arbeiten an der Behebung des Problems und sind bemüht, die Trinkwasserqualität so rasch wie möglich wieder herzustellen.