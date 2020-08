BAD HALL. Besonders stolz sind Anita und Robert Neudecker auf ihr Bio-Zertifikat, das sie am 1. Juli 2020 von BIOS - Biokontrollservice Österreich aus Wartberg an der Krems erhalten haben. Somit gibt es jetzt den Traunviertler Sanddorn in Bio-Qualität.

Vor gut drei Jahren haben Anita und Robert Neudecker aus Bad Hall am Ranwallnerhof mit der Anpflanzung der ersten Sanddornkultur in Oberösterreich begonnen. Jetzt erfolgt bald die zweite, ertragreichere Ernte dieser Powerpflanze, die auch häufig „Zitrone des Nordens“ genannt wird.

Traunviertler Sanddorn wird am Ranwallnerhof im Ortsteil Hehenberg auf einer Größe von rund zwei Hektar auf zwei biologischen Feldern kultiviert. Die ersten und einzigen Sanddorngärten in Oberösterreich, wo rund 3.000 Pflanzen wachsen. “Wir suchten nach einer alternativen Produktnische für unseren Betrieb und sind dabei durch Zufall auf den heimischen Sanddorn gestoßen”, schildert Anita Neudecker.

Die herbstliche Strauchfrucht ist ein echtes Power-Paket in Sachen Vitamine und vor allem, wenn es um den Vitamin C-Gehalt geht, schlagen die knalligen Beeren jede Zitrusfrucht um ein Vielfaches. Schon zwei, der 6 bis 8 mm kleinen Sanddornbeeren, deren Geschmack angenehm säuerlich ist, decken den Tagesbedarf an Vitamin C.

Ende August beginnt in Bad Hall die händische Ernte der vielseitigen Vitaminbomben. Die Ernte gestaltet sich schwierig, da die Beeren durch ihre namensgebenden Dornen beschützt werden. Landwirt Robert Neudecker: „Bei unachtsamer Handhabung können die Früchte platzen und an den Dornen kann man sich verletzen.“ Die früchtetragenden Äste werden daher abgezwickt und tiefgefroren. Die Beeren und Blätter lassen sich dann einfach von den Ästen abschütteln. Nach Trennung der Blätter von den Beeren wird die erste größere Ernte zu Marmelade und Sirupsäften verarbeitet. Weitere Details zum Traunviertler Sanddorn unter: www.ranwallnerhof.at

Sanddorn-Wanderung

Am Sonntag, den 20. September 2020 gibt es um 13:30 Uhr eine geführte Sanddorn-Erlebniswanderung. Treffpunkt ist beim Tourismusbüro Bad Hall in der Kurpromenade. Die Sanddorn-Wanderung führt mit dem Landwirt zur Sanddornkultur im Rauberweg sowie zum Ranwallnerhof mit diversen Führungen. Bei der Ernte von heimischen und exotischen Pflanzen aller Art im Schaugarten darf auch gerne selbst Hand angelegt werden. Als Stärkung gibt es Kaffee, hausgemachten Kuchen und Sanddorn-Sirup. Im Laden können noch hofeigene Produkte erworben werden, bevor gegen 17 Uhr der Rückweg nach Bad Hall erfolgt. Anmeldung bis 19. September 2020 um 12 Uhr im Tourismusbüro oder telefonisch unter 07258/7200.

Fotos: geh – Gerhard Hütmeyer