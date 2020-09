Am Samstag 19.09.2020 von 15:30- 17:00 Uhr geben die Wegerer Schrammeln im Kurpark Bad Hall bei freiem Eintritt ein Konzert mit Wiener- und Heurigenlieder. Bei Schlechtwetter in der Kurtrinkhalle.

Die St. Valentiner Schrammelgruppe gibt seit rund 30 Jahren Konzerte. Die Besetzung von zwei Violinen, einer Kontragitarre, einer Harmonika, und Gesang spielt traditionelle Wiener Lieder.

Die Gruppe zur Aufgabe hat es sich zur Aufgabe gemacht dieses Kulturerbe der Stadt Wien auch für nächste Generation weiter leben zu lassen, damit dieses nicht in Vergessenheit gerät.