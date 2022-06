BEHAMBERG. Letztes Wochenende, 25. und 26. Juni, gab es für die Theatergruppe einen Zweitages-Ausflug und zwar auf die Dachstein Südwand. Es gab ein gemeinsames Frühstück und dann ging es schon weiter Richtung Dachstein. Mit der Gondelbahn hinauf auf den Gipfel. Leider war die meiste Zeit der Gipfel eingenebelt und man hatte nicht viel von dieser schönen Gegend. Der Ausblick von der Treppe ins Nichts und die Hängebrücke waren vernebelt. Der Eispalast war dann jedoch wieder eine Entschädigung für dieses Wetter.

Nach der Talfahrt wurde zur Brandalm gewandert, wo es ein Mittagessen gab. Mit dem Bus dann zurück nach Schladming zum Hotel. Zum Abendessen auf der Ochsenalm in der Ramsau wurde über die Sonnenalm nochmals etwa 2 Stunden hingewandert. Dort gab es einen tollen Grillabend, der etwas länger dauerte, bis alle wieder in das Hotel zurückgekommen sind. Für den Rückweg gab es Taxis. Am Sonntag haben einige den Vormittag mit der Schatzsuche/Outdoor-Escape verbracht und der Rest fuhr mit der Gondel auf die Hochwurzen und machte dort eine Wanderung. Anschließend zurück nach Windischgarsten zum Mittagessen und dann ging es nach Hause. Dieser Ausflug wurde von Anne Seyrlehner perfekt organisiert und auch geleitet. Dieser Ausflug war wieder ein toller Beitrag für die Kameradschaft, wo auch unter anderem die neue Saison ein Thema war.

