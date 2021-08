Unter dem Motto „Mission Tomorrow“ startet die Junge ÖVP Steyr ihre Sommerkampagne 2021 – Comics sollen als Übersetzer moderner Politik fungieren, um Jugendliche zu erreichen.

STEYR. Die JVP ist in allen Gemeinden in Oberösterreich vertreten und im Zuge der Sommertour in allen 18 Bezirken unterwegs. Inhaltlich setzt die JVP auf die Themen Ehrenamt, Umwelt und Arbeit. Das Besondere ist, dass die Jugendthemen in Form von eigenen Comics kommuniziert werden. „Wir sind nicht nur das Sprachrohr für Jugendliche, sondern auch Übersetzer moderner Politik. Mit eigenen „Mission-Tomorrow-Comics“ bringen wir unsere Forderungen auf den Punkt und zeigen, dass auch Jugendliche mitreden und ihre Ideen umsetzen wollen!“, so Landesobfrau Nationalratsabgeordnete Claudia Plakolm.

„Pop-Up Festl“ im Bezirk

Auffallen wird die Junge ÖVP nicht nur mit politischen Comics, sie will vor allem mit Aktionismus Jugendliche erreichen. Das „Mission-Tomorrow-Team“ wird in allen Gemeinden des Landes unterwegs sein und in jedem Bezirk ein sogenanntes „Pop-Up- Festl“ veranstalten. Weiters gibt es im Online-Bereich coole Games mit tollen Preisen. Alle Infos unter mission-tomorrow.at