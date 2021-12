Basteln für das Pflege- und Altenheims in Ternberg

Um älteren Menschen in dieser schwierigen Zeit Freude zu bereiten und ihnen zu zeigen, dass man an sie denkt, bastelte Leila aus der 3a der MS Losenstein 20 kleine Geschenke und ein weihnachtliches Gesteck für die BewohnerInnen des Pflege- und Altenheims in Ternberg.

Frau Retscher überreichte der Heimleiterin Andrea Pavarini die Geschenke und sprach dem Pflegepersonal Dank für ihre Fürsorge und ihren Einsatz in dieser schwierigen Zeit aus. Diese freute sich sehr über diese Aufmerksamkeiten und wünschte allen SchülerInnen der MS Losenstein frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr.