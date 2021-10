Steyrer Goldhaubenfrauen spenden 1000 Euro für VITA MOBILE

Beim ersten Stammtisch nach der Urlaubszeit am Donnerstag, dem 7.Oktober 2021, konnte in Vertretung der Obfrau Pauline Leitner deren Stellvertreterin OSR Dipl.-Päd. Hermine Bös die Bezirksobfrau des Seniorenbundes GR Ursula Voglsam, die VITA MOBILE Geschäftsführerin und Referentin Mag.a. Carola Kimbacher sowie 16 Goldhaubenfrauen und 4 Hammerherren im Jagdstüberl des GH Schwechaterhof begrüßen.

In ihrem Bericht wurden viele bereits durchgeführte Aktivitäten

(Vorführungen altes Handwerk im Handwerkerhaus, Ausflug „Rund um den Traunsee“, Teilnahme Wallfahrt Mariendom Linz, 14.Trachtensonntag Pfarre Münichholz , Erntedankfest derStadtpfarre Steyr) sowie kommende (Kurse Sticken Weihnachtsbilett und Anfertigen Heide Krippenfiguren, Krippenausstellung im Handwerkerhaus) angeführt.

Kassiererin Veronika Suchy gab einen kurzen Überblick über die Ein- und Ausgaben zum diesjährigen Ausflug. GR Ursula Voglsam vermittelte den Kontakt zur Referentin von VITA MOBILE, der ja schon seit der Gründung von VITA MOBILE 1986 (Mithilfe Finanzierung Auto) besteht.

Mag.a. Carola Kimbacher stellte in einer sehr ausführlichen Präsentation VITA MOBILE mit den wichtigsten Aufgabenbereichen Hauskrankenpflege, Mobile Betreuung und Hilfe, Besuchs- und Begleitdienst für Freiwillige „Zeit für Dich“ vor.

Obfrau -Stellvertreterin OSR Dipl.-Päd. Hermine Bös überreichte eine Spende der Steyrer Goldhaubengruppe von 1000 Euro , dieser wird als Zuschuss für die Ausbildung einer neuen Mitarbeiterin verwendet werden.