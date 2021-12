Der Weihnachtsgottesdienst der Freien Christengemeinde Steyr wird am 19. Dezember 2021 um 10 Uhr in einem Kino stattfinden. „Unsere bisherige Location im Reithoffer-Saal ist mit der Impfstraße besetzt, wir treffen uns nun im City Kino. Wir müssen zwar jeden Sonntag die Licht-, Ton- und Videotechnik neu auf- und abbauen, doch unserem engagierten Team macht es Freude, den Gottesdienstbesuchern ein Ambiente zu schaffen, das die Ausrichtung auf Gott fördert,“ so Pastor Tobias Rathmair. Auch die notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen (https://www.fcg-steyr.at/events/gottesdienste) können dieses Anliegen nicht dämpfen.

Während die Erwachsenen im Kinosaal Lieder singen und eine alltagsrelevante Predigt hören, werden die Kinder vom KIGO-Team altersgemäß mit Bibelgeschichten, Basteln, Spielen und Aktivitäten, die Spaß machen, betreut.

Tobias Rathmair kündigt für den Weihnachtsgottesdienst keine speziellen Videoproduktionen wie in vergangenen Jahren an („Da geht uns ehrlich gesagt heuer die Puste dafür aus.“). Vielmehr soll es eine ruhige Einstimmung auf die Ankunft von Jesus Christus vor 2.000 Jahren werden, verbunden mit der Frage, was das für uns heute in unserer komplexen Situation bedeutet.

Die Gottesdienste der FCG Steyr werden auch per Livestream auf YouTube übertragen (https://www.youtube.com/fcgsteyr). Wer Zugang zum Internet hat, kann zuhause mitsingen und die Predigt hören. Wer will, kann sich vor und nach dem Gottesdienst am Live-Chat beteiligen oder persönliches Gebet empfangen.

Weihnachten „wie früher“ scheint auch 2021 nicht möglich. Doch die Besinnung auf den Kern des Festes ist dank technischer Möglichkeiten und freudigem Einsatz des Gottesdienstteams dennoch in Reichweite – und vielleicht verstärkt die nicht-sakrale Umgebung des Kinos sogar die Konzentration auf das Wesentliche? "Wer will, kann es herausfinden, herzlich willkommen!", so Pastor Toby.