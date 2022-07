140 Kinder bewiesen beim Fußballturnier der Volksschulen Rohr und Kematen ihr können, das die SPV Kematen/Piberbach - Rohr am vergangenen Wochenende veranstaltet hat. In 29 Teams jagten die motivierten Volksschüler dem runden Leder hinterher und zeigten ihr Können. Buben und Mädchen spielten in gemischten 5er Teams bei denen auch schon einige Vereinsspieler am Start waren. Trainer und Veranstalter waren begeistert. "Mit 140 teilnehmenden Kindern ist das bisher der absolute Rekord" so Manuel Anders von der SPV. Als Sieger ging bei den 1. und 2. Klassen die 2b der VS Kematen hervor. Den 2. Platz schnappte sich die 1a der VS Kematen vor der 1b der VS Rohr. Die Wertung der 3. und 4. Klassen konnte die 3a aus Kematen für sich entscheiden - vor der 4a und der 3b aus Kematen.