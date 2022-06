Bei der Judoeuropameisterschaft U18 in Porec konnte die Reichramingerin Emily Starzer nach einem fünfen Platz in Riga im Vorjahr erneut einen fünften Platz erkämpfen.

REICHRAMING, POREC. Emily startet nach einem Freilos fulminant in das Turnier und zieht nach drei Siegen ins Semi-Finale ein. Diesen unterliegt sie gegen die spätere Siegerin Yildrim aus der Türkei. Auch der anschließende Bronze-Kampf verlief nicht nach Wunsch und ging mit einer Wazari-Wertung verloren. Am Ende gibt es für Emily aber eine sehr gute Nachricht. Aufgrund ihrer starken Leistung steht sie im Aufgebot für die WM in Sarajevo, die Ende August über Bühne geht.