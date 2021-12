Als „Hainbucher Dorfkanonen“ laufen Claudia Vorderderfler, Manuela Stockinger, Carina Damhofer, Katrin Brandl und Daniela Neubauer von 6. bis 9. Jänner gemeinsam für den guten Zweck.

HAINBUCH. Über 750 Teilnehmer haben sich bis jetzt für den zweiten virtuellen Christkindlauf der BezirksRundSchau angemeldet. So auch Claudia Vorderderfler, Manuela Stockinger, Carina Damhofer, Katrin Brandl und Daniela Neubauer aus Hainbuch. Als „Hainbucher Dorfkanonen“ laufen sie von 6. bis 9. Jänner 2022 gemeinsam für den guten Zweck – auch letztes Jahr waren die Sportskanonen schon dabei.

„Wenn Startgeld zahlen, dann mit Sinn“

„Angefangen hat alles mit einer WhatsApp-Gruppe, um uns gegenseitig zum Sport zu animieren. Zuerst probierten wir es mit walken, dann gingen wir zum Laufen über“, sagt Claudia Vorderderfler. „Irgendwann haben wir dann beschlossen, beim BezirksRundSchau-LadiesRun mitzumachen und haben brav dafür trainiert. Das war dann so lustig und motivierend, dass wir beschlossen, das öfter zu machen.“ Seitdem verpassen die fünf fast keinen Laufevent mehr – schon gar nicht, wenn der Erlös an Bedürftige in der Region geht. „Wenn Startgeld zahlen, dann mit Sinn. Sei es Laufen gegen Krebs oder eben der Christkindlauf.“