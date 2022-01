Vergangenen Samstag fand der erste Lauf vom Neuhofener Crosslaufcup statt. Ein kleines Team des Leichtathletikclubs Amateure Steyr, angeführt von Obmann-Stellvertreter Erwin Sekyra, nahm die Chance wahr, unter Wettkampfbedingungen für die Saison 2022 zu trainieren.

STEYR. Toll in Form ist bereits die Laufsportfamilie Heiml. Mutter Claudia gewann die Frauen Kurzstrecke 4860m in 21:13 Minuten. Tochter Flora gewann die Klasse U16 2400m in 9:21 Minuten. Sohn Moritz gewann die Männer Kurzstrecke 4860m in 17:17 Minuten.

Auf Platz drei in Mannschaftswertung

Auf der Männer Langstrecke 9600m gewann Breitenauer Josef die Klasse M50 in 40:18 min. Erwin Sekyra erreichte Rang vier in dieser Klasse in 44:59 min. Stefan Zarl gewann in der Klasse M40 Rang 5 in 39:10 min. Und Jürgen Römer erreichte Rang 11 in 41:03 min. In der Mannschaftswertung liegt der LAC an dritter Stelle. Der zweite Lauf findet am 29. Jänner, der dritte am 12. Februar statt.