Saison 2020

Region Steyr/ Steyr Land

Zum Glück konnte trotz Corona die heurige Tennismeisterschaft gestartet werden, normal würden Ende Juli die Meister schon lange fest stehen, heuer wird bis Mitte August mit der gelben Filzkugel um jeden Punkt gekämpft.

In der Herren Landesliga Ost spielen die beiden Steyrer Vereine UTC Steyr und ATSV Steyr, die UTC Boys kämpfen um den Aufstieg, die Jungs vom ATSV Steyr sind durch Verletzungssorgen auf den vorletzten Rang und kämpfen gegen den Abstieg. Eine Klasse tiefer in der Regionalliga liegt der SC Weyer im Mittelfeld. Ebenso geht es der ersten Mannschaft von Forelle Steyr, nach dem Aufstieg letztes Jahr in die Bezirksliga, ist der Klassenerhalt so gut wie gesichert. In der 1. Klasse Ost B ist der SV Sierning für alle zu stark, sie könnten bereits diese Woche den Meistertitel fixieren, in der 1. Klasse Ost C kämpft der TC Reichraming noch um den Aufstieg mit. In der 2. Klasse Ost C kann sich der TC Dietach dieses Wochenende im Spitzenspiel gegen den UTC Steyr 3 den Meistertitel holen. In der 3. Klasse Ost B dürfte sich der PSV Steyr den Titel holen, sie haben bis jetzt alles gewonnen.

Bei den Damen kämpfen die Girls vom ATSV Steyr 2 um den Meistertitel, dieses Wochenende steht das Duell Erster gegen Zweiten an, die ATSV Girs spielen auswärts gegen den UTC Asten. In der Bezirksliga Ost B haben die Damen des TC Dietach bereits den Meistertitel in der Tasche.