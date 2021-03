Lebendig und voller Vielfalt präsentiert sich die Abendschule für Erwachsene an der FS Kleinraming.

KLEINRAMING. In 500 Unterrichtseinheiten erfolgt eine konzentrierte Wissensvermittlung in Theorie und Praxis. Altes Wissen wird gefestigt, viel Neues kennengelernt. Auch der Spaß und die Freude am Tun kommen nicht zu kurz. Die rund 20 Erwachsenen sind mit Eifer bei der Sache, erfahren viel über moderne ökonomische Hauswirtschaft, arbeiten in verschiedenen Praxisbereichen, bekommen neue Ideen für den eigenen Betrieb, erhalten nach Abschluss den Facharbeiter und lernen sich selbst und andere besser kennen. Auch die Grundlagen der Pflege und soziales Wissen sind in der heutigen Zeit von Bedeutung und werden unterrichtet.

Im Herbst startet ein neuer Abendschullehrgang. Informationen gibt es beim Info-Abend im Juni. Der Termin wird auf unserer Homepage bekannt gegeben. ooe-fachschulen.at/kleinraming