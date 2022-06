Malen für einen guten Zweck – das stand im Zentrum eines Kunstprojekts der HLW Steyr. Künstler waren Passanten, die sich für das Thema Migration interessierten.



STEYR. Im dritten Jahrgang der HLW Steyr im Zweig Kultur- und Kongressmanagement planen, entwickeln und organisieren die Schüler in Kleingruppen Projekte. Heuer arbeiteten fünf Schülerinnen der 3AKM an einem Kunstprojekt namens „Egal, von wo du bist“. Mit diesem wollen sie darauf aufmerksam machen, dass Flüchtlinge in Österreich mehr Unterstützung benötigen. Valentina Steiner sagt zur Motivation der Gruppe, dieses Projekt zu initiieren: „In Zeiten wie diesen, wollten wir auch unseren Beitrag leisten, eine so engagierte karitative Einrichtung zu unterstützen.“ Am 21. Juni, setzten sie ihr Projekt um. Sie baten verschiedene Passanten am Stadtplatz Steyr, eine Leinwand mit dem zu bemalen, was ihnen zum Thema Migration einfällt. Insgesamt entstanden bei dieser Aktion 8 individuelle Leinwände. Bei der Spendenübergabe in der HLW Steyr am 22. Juni übergaben die Schüler die gesammelten 1.060€ an Herrn Andreas Bliem von der Caritas. Die am Vortag entstandenen Bilder wurden den Hauptsponsoren SLS, SKF, Raiffeisenbank, Tierärztin Schwager und Agru übergeben. An der Spendenübergabe konnten jedoch nur Süleyman Sulanc (SKF), Natasa Arandjelovic (Raiffeisenbank), Lukas Hamar (Agru) anwesend sein.

