„Wir haben gute Gespräche geführt, ich denke, dass Steyr auf einem guten Weg ist“. So lautet die Bilanz der Steyrer Umwelt-Referentin Katrin Auer nach dem „Runden Tisch“ mit dem Hauptthema „Klimaneutralität“ im Technologie-Zentrum TIC.



STEYR. Am vergangenen Freitag, den 1. Juli, diskutierten Vertreter der Industrie, der Stadt Steyr, des Klimabündnis OÖ und der Organisation Klimafokus Steyr im Technologie-Zentrum TIC zum Thema „Klimaneutralität“. Veranstaltet wurde das Treffen von der Steyrer Umwelt-Referentin Katrin Auer gemeinsam mit der Organisation Klimafokus Steyr und moderiert von Daniela Zeiner, Geschäftsführerin des Netzwerks Zukunftsregion Steyr. Aufgebaut war die Diskussion auf dem Ziel, dass Österreich bis 2040 klimaneutral werden soll. Der Beitrag der Stadt Steyr zu dieser Entwicklung stand dabei im Zentrum der Gespräche. Die wichtigsten Fragen lauteten: Wo stehen die Stadt Steyr und die Steyrer Unternehmen mit ihren Klimaschutz-Maßnahmen? Was muss die Politik leisten? Wie können Unternehmen unterstützt werden? Wie sieht ein gemeinsamer Weg zur Klimaneutralität bis 2040 aus? Nach dem „Runden Tisch“ ist die Steyrer Umwelt-Referentin sehr optimistisch: „Alle Teilnehmer waren richtig motiviert, die Betriebe sind auch bereit, für den Klimaschutz zu investieren und die Stadt Steyr die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen und Unterstützung zu leisten. Die Chancen, die gesteckten Ziele zu erreichen, stehen somit wirklich gut“.

