Traditionsveranstaltung durch Corona heuer ohne Beachvolleyballshow.

STEYR.

Bekleidung, Parfumartikel, Elektrogeräte, Bücher und noch zahlreiche andere Gustostückerl aus den verschiedensten Branchen boten die Steyrer Gewerbebetriebe am Samstag, 1.August, zu günstigen Preisen an. Ab 8 Uhr konnten die Besucher in der Enge, am Stadtplatz, Grünmarkt und Pfarrgasse sowie im HEY gustieren und das eine oder andere Schnäppchen ergattern.

Die Traditionsveranstaltung erfreute sich nicht nur bei den Kunden großer Beliebtheit. „Der Gewerbeflohmarkt ist nicht mehr wegzudenken. Die Stimmung muss man einfach einmal erlebt haben. Wir freuen uns jedes Jahr auf diese Veranstaltung“, ist Michael Kölbl, Bezirksvorsitzender der JW-Steyr-Stadt begeistert.

„Wir sind stolz, dass wir so viele Aussteller für den Gewerbeflohmarkt begeistern konnten und das Feedback der Besucher und Aussteller war hervorragend.