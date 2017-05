Kammermusikmatinee im Egererschloss

Kammermusikalische Schätze von L. v. Beethoven und Franz Schubert erklingen im Innenhof des Egererschlosses in Weyer.

Die Musiker – Günter Seifert (Wiener Philharmoniker) / Violine, Michael Durner (Bayerische Staatsoper München) / Violine, Johannes Sulzer / Viola und Martin Hinterndorfer / Violoncello – musizieren das Streichquartett in B–Dur op. 18/6 von L. v. Beethoven und das Streichquartett in d-Moll D 810 „Der Tod und das Mädchen“.

Es erwartet Sie ein Konzerterlebnis, bei dem die Musiker nur ein Ziel verfolgen: Das Publikum in den Bann ziehen und es in die faszinierende Welt der Kammermusik entführen.

Freuen Sie sich auf eine spannende und beeindruckende Sonntagsmatinee in Weyer.



Konzertkarten sind im Eventzentrum Eisenwurzen (07355/6255-36) und in der LMS Weyer (07355/7031) erhältlich:

VVK: € 15,-

Tageskarte: € 18,-

Schüler und Studenten: frei