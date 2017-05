Kinderartikel- und Spielsachenflohmarkt

Suchen, finden, feilschen, kaufen beim Ekiz-Flohmarkt

STEYR. Wenn die Kinder größer und Hosen, Jacken, Pullis plötzlich kleiner werden, müssen rasch neue Klamotten her. Aber auch so manchen Spielsachen entwachsen die Kleinen schneller als gedacht.Der Ekiz-Flohmarkt bietet am Samstag, 20. Mai von 7 bis 12 Uhr bei jeder Witterung die Möglichkeit zum günstig Shoppen. Zwischen Werndl-Denkmal und Ende des Promenadeparks wechseln Kinderfahrräder, Hochstühle, Tragehilfen, Puppenhäuser, Bücher, Fußballschuhe und Kindergewand den Besitzer. Weil suchen, finden, handeln und kaufen hungrig macht und auch das Treffen von Freunden zum Ekiz-Flohmarkt gehört, gibt’s zur Stärkung Kaffee, Tee, Saft sowie ein Brötchen- und Kuchenbuffet.

Wer Platz im Kinderzimmer schaffen möchte und einst heiß geliebtes Spielzeug und gut erhaltene Umstands- oder Kinderbekleidung in Bargeld verwandeln möchte, bringt seinen Tisch mit und los geht’s! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Standgebühr beträgt wie immer 11 Euro.