Landjugend Behamberg lädt zum Mostfest

28.04.2017, 12:15 Uhr

Geschichte der Landjugend



Aktuellen Aktivitäten der Landjugend

Die Mostkost beginnt um 17.00 Uhr. Da spielt die „Wirtshausmusi“ vom Musikverein Wachtberg auf. Es werden wieder die besten Moste Behambergs ausgeschenkt. Dazu gibt es regionale Schmankerl und Mehlspeisen. Heuer gibt es ebenfalls eine spezielle Jubiläumsjause. Um 20.00 Uhr folgt der Festakt mit der Mostprämierung. Danach werden die „Lederhosenböhmischen“ für gute Stimmung sorgen.Ab 21.00 Uhr gibt es dann eine Mostparty mit Mostbar, Schnapsbar und Schank.Als Highlight des Abends wird eine Diashow mit Bildern aus den vergangenen 70 Sprengeljahren ganz unter dem Motto „Back To The Roots“ gezeigt.Die Landjugend Behamberg freut sich über Ihren Besuch.Die Landjugend Behamberg wurde im Jahre 1947 gegründet. Die Landjugend Behamberg gehört zum Bezirk Haag. Der erste Obmann war Julius Hofstätter, sein Stellvertreter war Karl Innerhuber. Die erste Leiterin war Maria Riener und die Stellvertreterin war Elfriede Innerhuber. Seit dem Bestehen der Landjugend gab es bis jetzt 34 Obmänner und 38. Leiterinnen. Die Landjugend war immer aktiv in Behamberg, veranstaltete viele Sprengelbälle, später wurden sie Landjugendball genannt. Seit 2014 gibt es jetzt die Landjugendparty „Rock in Trocht“.Im Jahr 2015 wurde im Gemeindehaus der alte Jugendraum durch einen neuen Clubraum ersetzt. Im Jahr 2016 gab es wieder einen Projektmarathon.Mitgestaltung beim Erntedankfest, Krampus- bzw. Nikolausbesuche, eintanzen beim Neujahrsball, Landjugend Schifahren, Aquanight, Vormostkost, Mostfest, 6-er Cup, Landjugend Ausflug, Ferienspiele, Projektmarathon, Rock in Trocht, Kirtagsstandl, Generalversammlung, Theaterbesuche, Weihnachtsfeier, alte Leute in der Gemeinde besuchen, Silvesterparty u.v.m.Derzeitige Leitung - Nußbaumer Sophia, Mario Weindlmayr. Deren Stellvertreter sind Hanna Gneiger, Sebastian MayerDie Landjugend hat zurzeit 56 aktive Mitglieder,.