Lange Einkaufsnacht in der Steyrer Altstadt

19.04.2018, 15:01 Uhr

Auch in diesem Frühjahr präsentieren zahlreiche Betriebe im Stadtzentrum ihre neuen Kollektionen und ein vielfältiges Angebot bis 22 Uhr – und das teilweise sogar unter freiem Himmel. So werden etwa die Highlights der Frühjahrsmode im Rahmen zweier Modenschauen am Stadtplatz und am Grünmarkt dargeboten.„Wir zeigen die Trends des Frühjahrs gezielt am Laufsteg, um unseren Kunden und den Besuchern die aktuellste Mode im richtigen Licht vorführen zu können. Das Angebot wirkt in der tollen Atmosphäre am Grünmarkt natürlich noch schöner und beeindruckender“, so Karin Ferrari, Inhaberin der Boutique Dunkelblau. Auch Elke Handlos von signora e. moda freut sich über den Freiluftlaufsteg im historischenZentrum: „Die Möglichkeit, am wunderschönen Stadtplatz die neueste Mode präsentieren zu können, ist für mich immer wieder ein einzigartiges Erlebnis.“Der Startschuss in die lange Einkaufsnacht erfolgt wie gewohnt mit dem Maibaumaufstellen am Stadtplatz um 17.30 Uhr unter Begleitung durch die Stadtkapelle Steyr.

Themenabende am Steyrer Schmankerlmarkt

Termine:

Zeitgleich startet der Schmankerlmarkt in die Saison 2018 – und das mit einem bombastischen Auftakt durch die die Band Akustixxx, die den Steyrern ordentlich einheizen wird. Für das leibliche Wohl sorgen wie gewohnt die Steyrer SixPack Wirte. „Wir möchten auch heuer den Besuchern wieder beste Live-Musik bieten und unser kulinarisches Angebot thematisch anpassen“, so Günter Sevcan, Betreiber des Ratsherrenkellers in Steyr. Daher haben die sechs Wirte für 2018 verschiedene Themenabende geplant, wie zum Beispiel eine „Nacht der Tracht“ oder etwa einen Abend unter dem Motto „Spargel & Wein“. Südländisch wird es, wenn zur „Mexican Night“ geladen wird, bei der neben entsprechender musikalischer Begleitung natürlich auch mexikanische Kochkünste nicht zu kurz kommen dürfen.Weitere Informationen im Veranstaltungskalender auf www.stadtkult-steyr.at und auf facebook.com/stadtkultsteyr.Maibaumaufstellen: 17.30 UhrModenschau Grünmarkt: 18.30 UhrModenschau Stadtplatz: 19 Uhr