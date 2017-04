Ochs & Most beim Steyrer Genussfest

25.04.2017, 12:02 Uhr

Am 5. und 6. Mai steht Genuss mit "Ochs & Most" und dem Landesmostfest am Stadtplatz im Mittelpunkt.

STEYR. Zum zweiten Mal findet das Genussfest in Steyr statt. "Wir von der Stadt Steyr freuen uns, dass wir wieder Gastgeber sein dürfen", so Vizebürgermeister Willi Hauser. Ein Hauptpart des Festes Genuss in Steyr ist das 2. OÖ Landesmostfest, dass am Freitag, um 16 Uhr mit der Steyrer Mosttaufe beginnt. Im Zuge des Landesmostfestes werden auch drei Mostbotschafter – Intendant des Steyrer Musikfestivals, Karl Michael Ebner, Nationalparkdirektor Erich Mayrhofer und der ehemalige Präsident der Landwirtschaftskammer Hannes Herndl – ernannt. "Das Landesmostfest gibt uns Gelegenheit auf die hohe Qualität unseres heimischen Mostes hinzuweisen und dem Most eine geeignete Bühne zu geben", betont Landesrat Max Hiegelsberger. Auch die "mostTraun4tler“ – eine Vereinigung von neun Spitzenmost-Produzenten aus Steyr, Kirchdorf und Linz-Land, werden sich beim Genussfest präsentieren. Mehr als 40 Produzenten aus Steyr und Umgebung präsentieren ihre Produkte.

Biokeiwi stellt sich vor

Ein Highlight des Festes ist die Ochsenbraterei von Reinhard Gorfer. Neben dem Leopoldibrunnen wird der Haubenkoch ein Rind aus dem eigenen Stall verarbeiten. "Es wird ´Ochs mit Mostsauce und Knödel´ und einen ´Ochsenburger´ geben", verrät Gorfer. Erstmals der Öffentlichkeit präsentiert sich die regionale Vermarktungsinitiative für Weidejungrind "Biokeiwi" beim Genussfest. Vier Bio-Betriebe aus dem inneren Ennstal haben sich zusammengeschlossen, um Konsumenten heimisches Bio-Jung-Rindfleisch anbieten zu können. "Uns geht es um Regionalität, um Qualität und auch das Tierwohl ist für uns ein ganz wichtiger Faktor", erklärt Landtagsabgeordnete Regina Aspalter, eine der vier Mitglieder. Neben den kulinarischen Angebot wird wieder ein attraktives Programm für Jung und Alt geboten.Attraktives ProgrammAm Markt zu finden sind weiters Spezialitäten vom heimischen Rind und Schwein, Frühsommergemüse, wie grüner Spargel, besonders lang gereifter Bergkäse, kaltgepresste Öle (wie Leinöl) und Knödelvariationen. Österreichischer Whisky und Gin oder Bioedelbrände sind ebenso zu finden wie ein buntes Sortiment an Säften. Für Bierliebhaber gibt es Biere aus oberösterreichischen Brauereien zu Verkosten.Für Kinder und Jugendliche bietet „Schule am Bauernhof“ wieder ein spannendes Rahmenprogramm. Unterstützt von SchülerInnen der BAKIP werden Kräutersackerl gebastelt und bei einem Milchlehrpfad das "Kuhmelken" oder „Butter shaken“ erprobt. Nationalpark Ranger aus dem Ennstal gestalten ein buntes Programm rund um Wald & Tier.Der Pflanzenfloh- und Tauschmarkt vor der Marienkirche lässt das Herz von Gartenfreunden höher schlagen. Angeboten werden Jungpflanzen in allen Variationen, von Tomaten bis zu Ablegern von Gartenblumen sowie Produkte aus biologischer Wurmerde und Wurmtee. Jeder der zu viele Pflanzen angebaut hat, kann hier gratis oder gegen eine kleine Spende tauschen und anbieten.Auch musikalische Genüsse warten auf die Besucher. Regionale Musikgruppen bespielen die Innenstadt an wechselnden Plätzen inmitten des Publikums. Für heitere Stimmung sorgt unter anderem auch die Steyrer Tanzlmusi mit ihren Gstanzln und Landlern.Freitag, 5. Mai, von 14 bis 20 Uhr, Samstag, 6. Mai, von 10 bis 18 Uhr am Steyrer Stadtplatz.