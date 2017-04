Too Big To Tell & Filmgespräch mit Regisseurin Johanna Tschautscher

27.04.2017, 10:13 Uhr

Der Verein Regionalgeld EnnsTaler und das Katholische Bildungswerk Losenstein zeigen den Film „Too Big To Tell“ am Montag, 8. Mai, um 19:30 Uhr im Pfarrzentrum Losenstein in Anwesenheit der Regisseurin Johanna Tschautscher.

LOSENSTEIN. Wie funktioniert eigentlich unser Finanzsystem? Warum ist es in der Krise? Herny Ford hat einmal gesagt: Würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh.Die österreichische Regisseurin Johanna Tschautscher möchte selbst verstehen und aufklären – „die vielen Rädchen im System zeigen“. Sie ist den vielen Fragen rund um unser Geld nachgegangen und hat zwei Jahre dazu recherchiert und mit Experten gesprochen. Daraus wurde ein Dokumentarfilm der die seltene Kunst schafft, auch komplexe Mechanismen einfach zu erklären. Dass dies auch noch mit Humor geschieht, dafür sorgt das Zusammenspiel mit dem Protagonisten des Films, dem Kabarettisten Günter Lainer. Der als Suchender so manche humorvolle Interpretation anbietet. Wenn man den Film gesehen hat, bleiben vielleicht immer noch Fragen offen, aber sicher hat man das Finanzsystem noch nie zuvor so weitgehend verstanden.

Wo entsteht Geld? Wie kommt es in Umlauf?Too big to tell?Johanna Tschautscher und Günter Lainer ist das Kunststück gelungen, an dem schon viele gescheitert sind: wichtige komplexe Zusammenhänge einfach und humorvoll zu erklären. Meditative ruhige Momente geben dem Zuschauer zwischendurch Gelegenheit, über das eben Gehörte nachdenken zu können. Zurecht als einer der besten Dokumentationen zum Thema genannt.Im Anschluss an den Film wird zum Filmgespräch mit der Regisseurin Johanna Tschautscher eingeladen. Eintritt ist frei.