Älteste Oberösterreicherin ist 109 Jahre alt

23.07.2017, 18:24 Uhr

Landeshauptmann Thomas Stelzer gratuliert der ältesten Oberösterreicherin zum 109. Geburtstag.

LINZ. Zum 109. Geburtstag gratuliert heute Landeshauptmann Thomas Stelzer Anna Wiesmayr und überreicht ihr Blumen und einen Kuchen. Sie ist die älteste Oberösterreicherin und österreichweit der viertälteste Mensch.„Es ist mir eine besondere Freude, der ältesten Oberösterreicherin zu ihrem Geburtstag zu gratulieren. Anna Wiesmayr hat in ihrem Leben sehr viel erlebt und sie ist Teil jener Generationen, die durch ihren Fleiß und Einsatz grundgelegt haben, worauf wir heute erfolgreich weiterbauen können“, so der Landeshauptmann.Geboren wurde die älteste Oberösterreicherin am 23. Juli 1908 in der Linzer Franckstraße. Sie ist damit mehr als 10 Jahre älter als das Bundesland Oberösterreich selbst. Anna Wiesmayr lebt heute im Seniorenzentrum Linz-Liebigstraße.Mit Ihren 109 Jahren steht Anna Wiesmayr stellvertretend für eine in Oberösterreich stetig wachsende Bevölkerungsgruppe. Prognosen zu folge werden im Jahr 2020 84.000 Landesbürger/innen älter als 80 Jahre sein, 2030 sollen es bereits 104.000 sein.