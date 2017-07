Waidhofner Malkreis kreativ in der Weyrer Waldhütte

23.07.2017, 09:06 Uhr

Von der Vielzahl der natürlichen Materialien und Farben in seinem herrlichen Garten, inmitten der idyllische Seerosenteich, und der naturbelassene Umgebung inspiriert, ließen die Künstler die grenzenlose Fantasie der Natur in sich eindringen und unter dem Begriff „Malen-nach-der- Natur“ arbeiten. Diese Fülle an Eindrücken ist das Jahr über im Atelier nicht gegeben und es müssen meist Vorlagen von Menschen, Gegenständen oder Fotografien genügen. Der Gastgeber, der ebenfalls zu den Mitgliedern des Waidhofner Malkreises zählt, begrüßte seine Freunde im idyllisch gelegenen Haus, das viele Motive für bildnerische Kunst bietet. Die Künstlerkollegen dankten ihrem Gastgeber und verbrachten einen wunderschönen Sommertag auf seinem Grundstück. Für das lukullische, leibliche Wohl sorgte die Gattin des Gastgebers.Malkunst entsteht auch aus Zusammenarbeit und gegenseitiger Inspiration und vor allem aus Leidenschaft, die der Waidhofner Malkreis vorwiegend im vereinseigenen Atelier nachgeht. Seit zwei Jahren besteht der Vorstand der rund 30 Mitglieder aus der Obfrau Gudrun Schwarz, ihrem Stellvertreter Dr. Eugen Karel, Kassier Theodor Lang, Stellvertr. Alois Pointner, Schriftführerin Susanne Stütz, Stellvertr. Heidemarie Müller sowie den Rechnungsprüferinnen Martina Hüttenbrenner und Rosemarie Leichtfried.