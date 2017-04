Aus Bioabfall wird Kompost

20.04.2017, 01:00 Uhr

Richtig sammeln: Mit Bioküberl und Maisstärkesäcke vom ASZ Steyr

STEYR. Biotonnenabfälle sind Stoffe aus dem Haushalt, die für die Kompostierung geeignet sind: Schnittblumen, Lebensmittelreste, Obst- und Gemüseabfälle, Grünschnitt, Fallobst, Eierschalen, Kaffeefilter mit Satz. Leider werden viele Plastiksäcke über den Bioabfall entsorgt. Das stellt die Kompostanlagenbetreiber vor große Probleme, da die Plastiksäcke mühsam aussortiert werden müssen. Am einfachsten funktioniert die Sammlung mit dem richtigen Bioabfalleimer und den dazu passenden Bioabfallsäcken aus kompostierbarem Material oder Papier. Die kompostierbaren Säcke gibt es im Einzelhandel oder seit kurzem auch im Altstoffsammelzentrum in der Ennser Straße 10. Einen Bioabfallkübel als Vorsammelhilfe für die Küche kann man ebenfalls im ASZ Steyr erwerben. „Mit dem neuen Bioküberl und den Maisstärkesäcken, die wir nun bei den Stadtbetrieben Steyr anbieten, wollen wir den Bürgern die getrennte Sammlung von Bioabfällen erleichtern und damit die Qualität unseres Biomülls noch weiter verbessern. Zusätzlich werden unsere Biotonnen mit neuen Aufklebern bestückt, die zeigen, was in die Biotonne gehört und was nicht“, so Vizebürgermeister Wilhelm Hauser. Infos: Abfallservice Telefon 07252/899-777 oder per E-Mail an abfall@stadtbetriebe.at.

Tipps zum Sammeln von Biomüll• Verwenden Sie nurSäcke aus Maisstärke oder Papier für Biomüll. Plastiksäcke auf keinen Fall verwenden! Diese müssen händisch in der Kompostieranlage aussortiert werden.• Die Biotonne sollte möglichst schattig und luftig aufgestellt werden – so wird die Geruchsentwicklung minimiert.• Werfen Sieflüssigen oder breiigen Abfälle in die Biotonne.• Eine Lage Zeitungspapier oder Küchenrolle reguliert die Feuchtigkeit in der Biotonne.Besonders hilfreichund Feuchtigkeit sind Sägespäne, Steinmehl oder Düngekalk.• Damit der Inhalt der Biotonne im Winter nicht einfriert, empfiehlt es sich, die Biotonne möglichst geschützt aufzustellen. Zusätzlich ist es hilfreich, möglichst nur trockene Bioabfälle in die Tonne zu werfen. Ein paar Blätter Küchenrolle verringert die Feuchtigkeit.