Eisiger Wind - trotzdem gute Stimmung am Faschingsdienstag in Steyr

15.02.2018, 19:18 Uhr

Den Beginn des Unterhaltungsprogramms machten Die Schülerinnen der BAfEP (ehemals BAKIP) entführten die kleinen Faschingsprinzessinnen und Faschingsprinzen in die Welt der Musik und des Tanzes. Mit Kinderliedern, traditionellen Tänzen und aktuellen Stücken war Spiel und Spaß garantiert.

Als närrischer Gruß werden frische Faschingskrapfen verteilt.Danach sorgte das Musikduo Take Two für gute Stimmung. Die zwei Unterhaltungsprofis hatten ein abwechslungsreiches, unterhaltsames Programm mit den Hits der vergangenen Jahrzehnte drauf. Daniel sorgt in den Pausen für einen knackigen Musikmix und unterhält die kleinen Gäste mit Spiel- und Jongliereinlagen.Den Abschluss bildete der Feuriger Faschingsausklang durch den Löschzuges 1 der Freiwilligen Feuerwehr Steyr.