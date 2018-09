Landes-Krankenhaus Steyr ist Energiesparprofi

13.09.2018, 11:56 Uhr

„Mit der Energie die wir im Rahmen des Projekts in den vergangenen vier Jahren gespart haben könnten jährlich 73 Vier-Personen-Haushalte versorgt werden. Das ist eine enormeLeistung auf die wir sehr stolz sind“, freut sich Reinhold Mittermayr, technischerBetriebsleiter des Landes-Krankenhauses Steyr.Acht oberösterreichische Unternehmen haben sich im Projekt „Lernende Energie Effizienz Netzwerk ENAMO OÖ“ der ENAMO GmbH zusammengeschlossen, um in vier Jahren eine möglichst hohe Energieeffizienzsteigerung zu erreichen. Vorgenommen hat man sich eineEinsparung von 4 % an Energie und 3 % CO2. „Diese Ziele haben wir mit 4,8 % Energieeinsparung und 4,6 % weniger CO2 deutlich übertroffen und das, obwohl wir schonzuvor durch zahlreiche Maßnahmen, die umgesetzt wurden, einen hervorragenden Wert hatten. Die Themen Umweltschutz und Energiesparen sind ja seit über 10 Jahren fest in den Köpfen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verankert“, so Mittermayr.