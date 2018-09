Mehrere 100 Liter Altöl in den Sierninger Bach geflossen

23.09.2018, 11:37 Uhr

Beim Abtransport des Behälters mit (lt. Angaben des Betriebes) rund 400 Liter Inhalt kippte dieser genau über einem Abwasserschacht und das Öl floss in weiterer Folge in den Sierninger Bach. Aufgrund der großen Menge wurde ca. 20 Minuten nach Alarmierung die Feuerwehr Neuzeug-Sierninghofen nachalarmiert. Es wurden rasch die ersten Ölsperren im Sierninger Bach erstellt und die Einsatzkräfte hatten die Situation bald unter Kontrolle. In weiterer Folge wurde der technische Zug der Feuerwehr Steyr und eine Fachfirma mit einem Saugwagen alarmiert, um das Öl aus dem Bach abzusaugen. Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Mayr sowie der Notdienst der BH Steyr-Land und ein Sachverständiger des Landes OÖ waren ebenfalls vor Ort.Dank des raschen und professionellen Einsatzes der Feuerwehren konnte ein größerer Schaden für die Umwelt verhindert werden.