01.10.2017, 17:24 Uhr

SOB Steyr präsentiert sich am Tag der Altenarbeit

Steyr: Stadtplatz | Steyr. Am 06.10.2017 findet der Tag der Altenarbeit statt. Dabei werden in allen Alten- und Pflegeheimen, Ausbildungsstätten bzw. Einrichtungen der Altenarbeit Oberösterreichs die Türen für Interessierte geöffnet, um die vielfältigen Aktivitäten und innovativen Projekte, die verschiedenen Berufe und das tägliche Engagement der Mitarbeiter/innen und Auszubildenden zu präsentieren. Die Betreuung und Pflege älterer Menschen ist Arbeit mit den Händen, dem Herzen und dem Verstand, wobei die speziellen und individuellen Bedürfnisse und Probleme älterer Menschen im Mittelpunkt stehen.

Die Schule für Sozialbetreuungsberufe Steyr, kurz SOB Steyr, bietet die Ausbildung zur Fachsozialbetreuung Altenarbeit und zur Fachsozialbetreuung Behindertenarbeit an und veranstaltet am 05.10.2017 am Stadtplatz Steyr einen Aktionstag um den Beruf und die Ausbildung zu präsentieren. Studierende und Lehrer_innen informieren Interessierte über die vielfältigen Inhalte eines Berufs mit Zukunft, denn im Alten- und Behindertenbereich werden laufend Menschen gesucht

Für die Besucher am Infostand besteht die Möglichkeit zur Teilnahme am Gewinnspiel, bei dem ein VIP-Package für den Tag der offenen Tür an der SOB-Steyr verlost wird. Dieses VIP-Package beinhaltet neben einer Spezialführung in der Schule ein 3-gängiges Menü im Schulrestaurant der HLW Steyr.

