Aschach maschiert Richtung 1. Klasse

02.10.2017, 08:18 Uhr

Gleich nach dem Seitenwechsel klappte es aber doch mit dem Tor für die Gäste, Kapitän Bernhard Putz erzielte per Kopf das 1:1. Nun war die Partie wieder offen. In der 62. Spielminute der erneute Führungstreffer für die Strasser Elf, Mario Zöttl ließ Goalie Manuel Brandhuber keine Chance und brachte die Aschacher 2:1 in Führung.In der 81. Spielminute dann die Vorentscheidung, nach einem Freistoß von Matthias Balint geht der Ball an die Latte, den Abstauber nutzte Johannes Haas eiskalt zum 3:1 aus. Nach diesem Sieg führt die Strasser Elf mit dem Punktemaximum und einer Tordifferenz von 41:2 ganz klar die 2. Liga Ost an und maschiert Richtung 1.Klasse.