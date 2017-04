Kaiser Athleten erfolgreich bei Hochkar Challenge

23.04.2017, 23:29 Uhr

Hochkar Challenge2017Fast hätte der Wintereinbruch den „ALPIN TRIATHLON“,das top Event platzen lassen.Zwei Tage vor Start hatte es Fr. Holle noch gut mit uns gemeint undnoch 1,5m Neuschnee über die Strecke gestreut.Ein großer Dank gehört dem tollen Organisationsteam, die innerhalb eines Tagesdie Strecke von den Neuschneemassen befreite undso stand einem tollen Triathlon nichts mehr im Wege.

Brunthaler Christoph, Forster Bernhard und Mayr Martin kämpften sich gegenKälte und Schnee den Berg hoch und durften sich über2. Podest Plätze freuen.Einen großen Dank gilt auch unseren Betreuer und Fans an der Strecke.Brunthaler Christoph wurde Gesamt 8 und 2.in seiner Klasse M-U25Mayr Martin Gesamt 21 und 1. in seiner Klasse M-45 undForster Bernhard wurde 8 in der M-45.