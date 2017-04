Motocross-Rennwochenende in Weyer ist wieder fix

25.04.2017, 13:28 Uhr

OÖ Landesmeisterschaft mit Old Boys Lauf und KTM 65SX Challenge am Samstag, 20. Mai; Österr. Motocross-Staatsmeisterschaft – Sonntag, 21. Mai

WEYER. Der MSV Weyer ist auch heuer wieder Veranstalter der ÖsterreichischenMotocross-Staatsmeisterschaften. Am 20. und 21. Mai 2017 kommt die rot-weiß-rote Elite des Motocross-Sports nach Weyer. In der „Käfer-Arena“ werden am Veranstaltungswochenende prestigeträchtige Prädikate veranstaltet: Am Samstag wird der beliebte OÖ Motocross Cup mit der OÖ Landesmeisterschaft gefahren, dazu wird auch die Nachwuchsrennserie KTM 65SX Challenge stattfinden. Der Sonntag (21. Mai 2017) steht ganz im Zeichen der Österreichischen Motocross-Staatsmeisterschaft. Mit den ÖM-Klassen MX JUGEND, MX 2 und MX OPEN kommen alle Staatsmeisterschaftsklassen nach Weyer. Die Fans und Besucher dürfen sich auf ein spektakuläres Motocross- Wochenende in Weyer freuen – mit der Creme de la Creme des Österreichischen Motocross-Sports.