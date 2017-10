Österreichs Elite im Rollstuhltennis zu Gast in Steyr

19.10.2017, 08:24 Uhr

Somit wird Martin Legner als best-gesetzter Spieler (derzeit Nr. 26 der Welt) ins Turnier starten. Dieser hat sich vor Kurzem auch für das ITF Doppel Masters in den Niederlanden im November 2017 qualifiziert.Durch den Ausfall von Nico Langmann wurde Wilhelm Gröblacher aus Kärnten nachnominiert, der sich sehr über die Nachnominierung gefreut hat und um das Preisgeld in der Gesamthöhe von EUR 4.000,- mitspielt.Auch bei den Quads musste Spieler Harald Pramendorfer aufgrund eines Gebrechens an seinem Tennisrollstuhl kurzfristig absagen. Anstatt ihm nimmt der Steirer Stefan Mehr am Turnier teil für den es das 1. Card Complete Austrian Masters ist.Start des Turniers ist am Freitag, den 20. Oktober 2017 um 12 Uhr in der Tennishalle Leitner. Am Samstag starten die Spiele um 9.00 Uhr und das große Herren-Finale findet am Sonntag um 11.00 Uhr statt. Erleben Sie die Faszination Rollstuhltennis live. Die Organisatoren und die Spieler freuen sich über zahlreichen Besuch.Bilder: Privat