Reichraminger Judokids beim Judo Frühjahrs-Kyu-Turnier in Leonding erfolgreich

07.05.2017, 22:26 Uhr

Für den Reichraminger Judokids gab es einen wahren Silberregen. Insgesamt 7 an der Zahl. Einen zweiten Platz bei ihrem ersten größeren Turnier erkämpften Kilian Ahrer und Maximilian Pachner. Ebenso bis ins Finale kämpften sich die Stögmann-Zwillinge Stefan und Isabella, verloren aber beide ihren Finalkampf. Weiters erreichten den 2. Platz in ihren Klassen, Alexander Steiner (im Finale gegen Clubkollegen Clemens Pichler) sowie Felix Brandner und Max Wöss. Einen dritten Platz erreichte noch Julia Steiner.Sieger in ihren Klassen bei diesem gut besuchten Turnier wurden Clemens Pichler und Ilia Snezhkov.Leider ohne Platzierung blieben beim Frühjahrs-Kyu-Turnier Hanna Stögmann und Simon Oder.