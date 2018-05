Siernings Senioren marschieren in die Bundesliga

01.05.2018, 07:27 Uhr

Ab 5. Mai, beim ersten Heimspiel gegen den regierenden Staatsmeister, den Grazer TC, werden in Sierning wohl auch einige ehemalige Daviscupper zu bewundern sein. Für die Sierninger ist das Saisonziel klar definiert: der Klassenerhalt soll geschafft werden. Für „Nachwuchs“ aus den eigenen Reihen ist jedenfalls gesorgt, denn auch die 55+ ist seit 2 Saisonen ungeschlagen Oberösterreichs Vorzeigeverein.„ Wir sind besonders stolz darauf, all unsere Erfolge ohne Legionäre erzielt zu haben“, betont der Steyrer HAK-Professor, der sich heuer genauso wie Teamkollege Grossmaier Peter über 2 LM-Titel freuen durfte und dies nicht nur auf gute Technik sondern auch auf körperliche Fitness zurückführt.„Wir laden alle Tennisinteressierten ein, uns bei unseren Heimspielen anzufeuern“, so der Sierninger MF, „nach dem Debüt am Samstag, dem 5. Mai (Spielbeginn 11.00)empfangen die Sierninger im Grunddurchgang auch noch die Alterskollegen aus Neufeld/Bgld (DO, 30.05., 11.00) auf heimischer roter Asche, bevor es dann in den Playoffs im Juni richtig ernst wird.