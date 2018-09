Hey! Steyr eröffnet im April

12.09.2018, 13:27 Uhr

Moden Steinecker, Sparkasse OÖ, Hunkemöller, Billa und die Bäckerei Rieß quartieren sich im neuen EKZ ein.

STEYR. "Es ist ein Mehrwert für die Stadt Steyr", sagt Bürgermeister Gerald Hackl bei der Gleichenfeier des neuen Einkaufszentrums am ehemaligen Kasernenareal. Auch Vizebürgermeister Helmuth Zöttl sieht den Neubau positiv und als "Stärkung für die Region".600 Menschen werden in den nächsten Monaten daran arbeiten, dass der neue Einkaufstempel im April 2019 eröffnet werden kann. Der Name – Hey! Steyr – war für manchen Mitbürger verwirrend. "Wir wissen, dass der Name polarisiert. Wir wollten aber einen smarten und jungen Namen für das Projekt. Es soll ein freundlichen Hallo zu Steyr und den Kunden sein", erklärt Stefan Rutter, Geschäftsführer der Quaderna GmbH. Er und Christian Harisch, ebenso Geschäftsführer von Quaderna, sehen Hey! Steyr als Stadtteilzentrum und überregionales Einkaufszentrum.

Kleines, feines EKZ

Hotel als Vision

35 Geschäfte finden auf einer Fläche von 15.000 Quadratmeter Platz. Einer der größten Mieter wird das Modehaus Steinecker, mit 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche sein. Das Familienunternehmen aus Niederösterreich wird im Hey! Steyr ein Multibrandgeschäft mit 50 Marken eröffnen. Weitere Mieter sind Hunkemöller, Only, Jack & Jones, Nanu-nana, Tom Taylor und Reformstark. Drei Gastroanbieter – einer davon ist die Bäckerei Rieß – sind ebenfalls geplant. Und auch die Sparkasse OÖ wird mit einem 800 Quadratmeter großen Kompetenzzentrum vertreten sein. Alle Einmieter konnten Harich und Rutter noch nicht nennen. "Es haben sich auch viele Geschäftsleute aus Steyr gemeldet, die Interesse haben".Ganz stolz sind die Bauherren auf die Tiefgarage. Eine dreispurige Einfahrt führt in die 13.000 Quadratmeter große Garage. Die 400 Parkplätze sind jeweils komfortable 2,70 Meter breit. Ein Kreisverkehr im Bereich der Einfahrt soll für eine reibungslose Ein- und Ausfahrt sorgen.Christian Harisch Vision – ein Hotel in unmittelbarer Nähe des EKZ – findet Bürgermeister Gerald Hackl gar nicht abwegig. "Bei Großveranstaltungen müssen Besucher der Stadt oft auf Beherberungsbetriebe in den umliegenden Gemeinden ausweichen. Ein weiteres Stadthotel wäre da optimal".