MÜHLBACHL. Am 25. Dezember kam es in der Gemeinde Mühlbachl in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus zu einem Brand eines Adventkranzes. Es entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Adventkranzbrand in Mühlbachl

Am 25. Dezember 2021, gegen 17:30 schlug der Rauchmelder in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Mühlbachl an. Ein Nachbar hörte den Alarm und bemerkte Brandgeruch. Er und ein weiterer Nachbar begaben sich auf die Suche nach dem Feuer. Außerhalb des Gebäudes konnten sie dann den Feuerschein in der betroffenen Wohnung sehen. Beide Männer schlugen sodann mit einem Feuerlöscher die Glasscheibe der Terrassentüre der Wohnung ein. Sie konnten das Feuer löschen.

Erheblicher Sachschaden

Die Ursache des Brandes war ein Adventkranz, der mit einer batteriebetriebenen Lichterkette umwickelt war. Warum sich aber der Adventkranz entzündete ist noch nicht geklärt. Durch den Brand entstand ein erheblicher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

