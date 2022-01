Pferdegnadenhof & Therapiezentrum Vinaders: Heilung mit Tiertherapie

In Vinaders (Gries) ist ein Pferdetherapiezentrum samt Gnadenhof in Planung.

GRIES. Es ist ein kalter Wintermorgen – minus 14 Grad. Hans Cammerlander ist gerade dabei, die Pferde Jack und Pumuckl auf seinem Hof in Vinaders zu füttern. Auf einem Wipptaler Bauernhof aufgewachsen, hat Hans Cammerlander Tiere lieben gelernt und sieht sie als seine "erweiterte Familie". Vor kurzem hat er seine Karriere als Gastronom in Innsbruck beendet und möchte sich künftig einer ganz neuen Idee widmen: Zusammen mit Carina Unterkircher und Sebi Farnik wird schon bald ein Reittherapiezentrum und -gnadenhof auf dem "Unteren Fürstenhof Vinaders" entstehen. "Ich möchte meine Zukunft mit einer neuen sinnvollen Aufgabe gestalten und den Menschen, aber auch den Tieren etwas zurückgeben", erklärt er.

Heilen durch Tiere

Sozialpädagongin Carina Unterkircher: "Unser Konzept beruht darauf, eine andere Art der Therapie anzubieten – sie findet draußen in der Natur statt und spricht die ganzheitliche Psyche an." Im Vordergrund steht die Heilung und Förderung der geistigen, sozialen und körperlichen Entwicklung. Diese Art von Therapie richtet sich unter anderem an Menschen, die an Depressionen oder einer Suchterkrankung leiden oder auch an verhaltensauffälllige Kinder. Hans Cammerlander erinnert sich: "Eine meiner schönsten Erfahrungen war, dass ein Kind mit über drei Jahren, das noch kein Wort gesprochen hat, in der Beschäftigung mit Tieren plötzlich angefangen hat, zu sprechen."

Gnadenhof & Streichelzoo

Über die Reittherapie hinaus soll auf dem rund 2,3 Hektar großen Areal des Unteren Fürstenhofs auch ein Gnadenhof für Pferde entstehen, die im Sport und/oder in der Zucht nicht mehr eingesetzt werden können und ihren Lebensabend genießen können. Damit auch sie noch eine "Aufgabe" haben, werden sie in der Pferdetherapie eingesetzt. Zusätzlich entsteht auch ein Streichelzoo aus verschiedensten Tieren, die aus dem Tierschutz übernommen werden sollen und in Vinaders ein schönes, neues Zuhause bekommen. "Alles in allem richtet sich das Angebot einerseits an Schulen, die bei uns auf pädagogische Weise den richtigen Umgang mit Tieren lernen können, andererseits an Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, die am Reitsport interessiert sind", erklären Hans und Carina.

Kooperation mit Sebi Farnik

Durch den Artikel über Sebi Farnik im BEZIRKSBLATT entstand in diesem Zusammenhang auch eine Kooperation: Er soll künftig auf dem Hof Seminare zum Obst-, Gemüse- und Kräuteranbau für höhere Lagen in Bezug auf Permakultur geben – außerdem wird ein Gemeinschaftsgarten angelegt.

In den Startlöchern

Das Konzept für den Unteren Fürstenhof in Vinaders wurde vor kurzem der Gemeinde Gries präsentiert und man hofft nun auf eine positive Umwidmung des Areals, damit gestartet werden kann. Alle, die Tiere im Hof unterbringen wollen, können sich gerne bei Hans Cammerlander unter cammerlanderh@gmail.com melden.