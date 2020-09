MITTENWALD. Coronabedingt fällt das normalerweise sehr umfangreiche Kinderprogramm der Alpenwelt Karwendel dieses Jahr anders aus. Jedoch konnten tolle Alternativen gefunden werden, die ab sofort zur Verfügung stehen.



Schatzsuche durch Mittenwald

Die Alpenwelt hat sich kreative Kinderprogramm-Alternativen überlegt, die auch trotz Corona stattfinden können. So kann man in Mittenwald eine Schatzsuche starten und nebenbei den Ort spielerisch entdecken. Am Ende finden die Kinder einen Schatz, den sie mit nach Hause nehmen können. Acht einzelne Stationen führen durch Mittenwald, gestartet wird am Dekan-Karl-Platz. Die Schatzsuche ist so gestaltet, dass größere Kinder die Stationen alleine abgehen können, aber auch die gesamte Familie wird an den Rätseln Spaß haben und einiges über den Markt lernen. Die Lösung einer jeden Station, führt zum nächsten Ort, wo bereits das nächste Rätsel im Umschlag wartet. So werden zum Beispiel Fragen zu bestimmten Lüftlmalereien im Ort gestellt, deren Antwort der Schlüssel zur nächsten Station sind. Mit der Schatzsuche sind Kinder und Familien zwischen 1,5 und 2 Stunden beschäftigt, sind aber zeitlich unbegrenzt und flexibel, die Suche kann also immer wieder unterbrochen und am nächsten Tag fortgesetzt werden. Am Ende wartet eine Schatztruhe im Außenbereich der Touristinformation auf die Entdecker.

Für die Idee zur Mittenwalder Schatzsuche hat man sich an Konzepten von größeren Städten orientiert und für Mittenwald angepasst. Die Box zur Schatzsuche kann für 15 Euro bei der Touristinformation erworben werden, der Schatz ist darin inkludiert. Schatzsuchen für Wallgau und Krün sind aktuell in der Planung.

Bienenhotel selbst gemacht

Eine weitere Alternative für das Kinderprogramm ist das Bastelset für ein Bienenhotel, das in allen Touristinformationen der Alpenwelt Karwendel für 6,50 Euro erworben werden kann. Das Bastelset kann natürlich auch mit nach Hause genommen werden und den heimischen Bienen zugute kommen. Das Set besteht aus allen wichtigen Materialien wie zum Beispiel Papier und Wolle und bietet Wildbienen ein perfektes Zuhause.