SEEFELD. Am vergangenen Wochenende lud Fitness-Trainerin Conny van de Voorde aus Seefeld zur "Jerusalema Chlallenge" auf.

Lebenslust spüren trotz schweren Zeiten

Die sogenannte "Jerusalema Challenge" basiert auf dem Südafrikanischen Lied "Jerusalema" und fordert zur gemeinsamen Bewegung und Tanz auf. Der Gedanke dieser Challenge ist es, in diesen schwierigen Zeiten, die pure Lebenslust wieder zu spüren. Die Teilnehmer tanzen dabei in großen Gruppen und verbreiteten viel gute Laune. Auch die Abstands-Regelungen können gut eingehalten werden. Zu diesem Lied wird zurzeit auf der ganzen Welt getanzt - so auch auf der Rosshütte in Seefeld. Wie alt oder wie groß man ist, ist bei diesem Tanz ganz egal. Alle Beteiligten ließen sich an diesem Wochenende vom Rhythmus mitreißen.