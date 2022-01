REGION. Die ÖBB haben für 2022 ein umfangreiches Bauprogramm vorgesehen, unter anderem starten die Umbauarbeiten zur Barrierefreiheit am Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen. Die neue Haltestelle Rum, die Errichtung von Photovoltaikanlagen und laufende Erhaltungsarbeiten prägen die heurigen Bauaktivitäten.



Für die Kundinnen und Kunden der Bahn in Tirol steht schon heute ein attraktives, sicheres, leistungsfähiges und ökologisch nachhaltiges Angebot zur Verfügung. Das gesamte 460 Kilometer lange Streckennetz in Tirol ist elektrifiziert. In den Fahrleitungen kommt nur Energie aus 100% grünem Bahnstrom zum Einsatz.

97 Bahnhöfe und Haltestellen in Tirol stehen für die Kundinnen und Kunden als Eintrittstor zur umweltfreundlichen Mobilität zur Verfügung. Auch im heurigen Jahr wird die Leistungsfähigkeit der Bahn in Tirol weiter gesteigert. In der Finanzierungsperiode von 2022 bis 2027 stehen laut Rahmenplan der Bundesregierung österreichweit rund 18,2 Mrd. Euro zur Verfügung.

Allein 2022 werden in Tirol 599 Millionen Euro investiert, der Großteil fließt dabei in den Bau des Brenner Basistunnels ein. Damit leisten die ÖBB als regionaler Wirtschaftsmotor einen wichtigen Beitrag für die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in Tirol.

Investitionen in den Kundennutzen

„Ein leistungsstarkes und klimaschonendes Bahnangebot ist das Rückgrat für einen attraktiven öffentlichen Verkehr und für einen starken Wirtschaftsstandort. Wir investieren weiter in moderne Strecken, Bahnhöfe und Terminals und bleiben damit ein verlässlicher Partner für nachhaltige Mobilität und Gütertransport in Tirol“,

so ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä. Sperren der Karwendel-, der Strecke durch das Brixental und der Brennerstrecke im Sommer sowie der Außerfernbahn im Frühjahr sind eine logistische Herausforderung. Viele Projekte entwickeln und realisieren die ÖBB in enger Abstimmung mit dem Land Tirol sowie den Standort- und Anrainergemeinden. Für Baumaßnahmen zur Verbesserung der Bahninfrastruktur herrscht in Tirol ein sehr konstruktives und positives Klima.

ÖBB spielen Vorreiterrolle in Bezug auf Nachhaltigkeit und klimafreundlicher Mobilität

Mit den getätigten Investitionen sind die ÖBB ein wichtiger Impulsgeber für die Erreichung der Klimaziele in unserem Land. Darüber hinaus spielen die ÖBB eine wichtige Rolle in Bezug auf Nachhaltigkeit und klimafreundliche Mobilität. 5 neue Photovoltaik-Anlagen mit rund 430 kWp Gesamtleistung sorgen künftig für umweltfreundlichen Solarstrom. Mit dem Umbau der Haltestelle Thal in Osttirol, den neuen B+R-Anlagen an den Bahnhöfen bzw. Haltestellen Lienz, Schwaz und Rum sowie dem neuen Parkdeck am Bahnhof Jenbach, das noch 2021 in Betrieb genommen wurde, sollen künftig noch mehr Menschen vom Umstieg auf die Bahn überzeugt werden.

ÖBB-Bauvorhaben im Jahr 2022: Umbau Barrierefreiheit Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen – Baustart Frühjahr 2022

Der Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen wird im Rahmen der Bahnhofsofensive zu einem modernen und kundenfreundlichen Eintrittstor für den öffentlichen Verkehr umgestaltet. Ein wesentlicher Baustein ist dabei die Barrierefreiheit, damit der Zugang zu den Zügen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, sowie für Eltern mit Kinderwagen oder Reisende mit schwerem Gepäck einfach möglich ist. Die Vorarbeiten haben bereits im Oktober 2020 begonnen. Die Hauptarbeiten starten im Frühjahr 2022. Zusätzlich zum Kundennutzen werden von der ÖBB-Infrastruktur AG auch die technischen Voraussetzungen geschaffen, damit Weichen und Signale künftig von der ÖBB-Betriebsführungszentrale in Innsbruck aus ferngesteuert werden können. Die umfangreichen Arbeiten sind voraussichtlich mit Ende 2022 abgeschlossen.

Liste Fritz fordert Gratis-Parken

Kritik zum bereits fertig gestellten Park & Ride Parkhaus beim Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen kommt vom Liste Fritz-Landtagsabgeordnetem Markus Sint, denn seit Eröffnung werden die Bahnkunden zur Kasse gebeten: "Für uns als Liste Fritz ist das die falsche Strategie! Die Öffi-Nutzer gehören belohnt und nicht bestraft. Für Dauerpendler in Telfs bedeutet das, dass sie deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen als andernorts in Tirol und Österreich, so Sint. Mehr zur Forderung der Liste Fritz lesen Sie hier:Liste Fritz will Zuckerl für Öffi-Nutzer

Streckensperren auf der Brennerstrecke, im Brixental, der Karwendel- und auf der Außerfernbahn

Durch regelmäßige Wartung und Erneuerungsarbeiten ist es möglich, den Bahnkunden rund um die Uhr und bei jedem Wetter, Personennah- und Fernverkehr auf höchstem Qualitätsniveau anzubieten. Die ÖBB überprüfen ihre Bahnstrecken regelmäßig und unterziehen sie bei Bedarf einer Rundumerneuerung. So wird im Sinne der Kundinnen und Kunden für sicheres, pünktliches und komfortables Reisen gesorgt. In Ausnahmefällen erfordern Bau- und Erhaltungsarbeiten im Nahebereich von Bahnanlagen auch die vorübergehende Sperre von ganzen Streckenabschnitten. Nur so können in kurzer Zeit wichtige Arbeiten im oder in der Nähe des Gleisbereiches ausgeführt werden. Für Fahrgäste im Personennah- und Fernverkehr wird dann ein Schienenersatzverkehr per Bus eingerichtet. Über Einschränkungen werden die Kunden umfassend und zeitgerecht im Vorfeld informiert – unter anderem mit Durchsagen und Flyern in den Zügen sowie an den Bahnhöfen, Aushängen an den Bahnhöfen, im Internet unter www.oebb.at und beim Kundenservice unter 05-1717.

Folgende Streckensperren sind in Tirol im Laufe des Jahres 2022 geplant:

Karwendelstrecke

15.07. – 22.08.2022

Außerfernbahn

13.05. – 07.06.2022

Brennerstrecke

27.08. – 29.08.2022

Strecke durch das Brixental

18.09. – 08.10.2022