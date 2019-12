IBK. Gibt es eine normale Vierschanzentournee, oder geht der Grand-Slam-Hype in diesem Winter weiter? Diese Frage beschäftigt die Skisprung-Fans vor dem Start der 68. Vierschanzentournee, die vom 28. Dezember bis zum 6. Januar in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen stattfindet.

Zuletzt schafften sowohl der Pole Kamil Stoch (2017/18) als auch im Vorjahr der Japaner Ryoyu Kobayashi jeweils die Sensation und gewannen alle Wettkämpfe innerhalb einer Tournee. Das zwar zuvor in der 67-jährigen Geschichte nur Sven Hannawald (2001/2002) gelungen. „Wir sind schon gespannt, mit welcher Besonderheit die 68. Tournee aufwarten wird. Eines ist klar: Die über 100.000 Zuschauer in den Stadien vor Ort und die Zigmillionen an den Fernsehbildschirmen dürfen sich wieder auf ein Spektakel der besonderen Art freuen“, erklärt Johann Pichler, der Präsident der Vierschanzentournee vom Skiclub Bischofshofen.

Der Run auf die Tournee ...

... ist ungebrochen, wie der gute Start des Vorverkaufs zeigt. „Seit September sind in der ersten Phase des Vorverkaufs die Kombi-Tickets für Qualifikation und Wettkampf erhältlich, seit Ende Oktober boomt der Einzelkartenverkauf. Die Nachfrage ist enorm und wir raten allen Fans, sich rechtzeitig auf unserer offiziellen Plattform Tickets zu sichern, damit sie am Ende nicht in die Röhre schauen“, so Pichler. Am Auftaktort in Oberstdorf hatte es in den vergangenen beiden Jahren für den Wettkampftag keine Karten mehr gegeben. „Bei uns läuft der Vorverkauf so gut, dass voraussichtlich bereits zum Weltcupauftakt alle Tickets für den 29. Dezember vergriffen sein werden. Auch zur Qualifikation am 28. Dezember erwarten wir wieder bis zu 15.000 Besucher“, sagt Dr. Peter Kruijer, Vorsitzender des Skiclubs Oberstdorf. Der Run der deutschen Fans ist nachvollziehbar, denn Markus Eisenbichler kommt als amtierender Weltmeister und als Zweiter der vergangenen Vierschanzentournee nach Oberstdorf.

Mit dem Print@Home-Service können Skisprungfans ihre Karten sicher online unter tickets.vierschanzentournee.com bestellen und bequem zu Hause ausdrucken. Auch heuer warnen die Organisatoren wieder vor unseriösen Anbietern, die Tickets zwar regulär erwerben, diese aber später zu überteuerten Preisen im Internet anbieten. „Wer auf Nummer sicher gehen will, der bestellt direkt im offiziellen Print@Home-Ticketshop der Tournee“, rät Pichler.

Berg Isel-Springen am 3./4. Jänner 2020

Nach Oberstdorf und dem Neujahrspringen in Garmisch-Partenkirchen ist Innsbruck die 3. Station der Vierschanzentournee, bevor es zum Finale der 68. Vierschanzentournee nach Bischofshofen geht.

Einlass zum Stadion am Innsbrucker Berg Isel ist jeweils um 10 Uhr. Gregor Schlierenzauer war übrigens der letzte Sieger am Berg Isel, das war am 4. Jänner 2013! Wer wird im Jänner 2020 vor etwa 22.000 begeisterten Fans im Bergiselstadion - im Hexenkessel - jubeln? Die Kulisse, die Nordkette, die Stadt Innsbruck und das einzigartige Bergiselrund, als Wohnzimmer der ÖSV-"Adler" machen diese Skisprungveranstaltung zu einem unvergesslichen Sportereignis.

Anfahrt/Parken nahe dem Berg Isel-Stadion:

Wenn Sie mit Ihrem Auto anreisen, gibt es Parkmöglichkeiten beim Olympia-Eisstadion, beim Veranstaltungszentrum Hafen und am Bewerbstag entlang der Brennerbundesstraße.

Fahren Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bis zum Fuße des Bergisels. Der Gehweg zum Stadion beträgt ca. 10 Minuten.

Ihr Ticket gilt am Wettkmapftag sowohl in den Nahverkehrszügen der ÖBB (ausgenommen IC, EC & Railjet) sowie in der IVB Kernzone als kostenlose Fahrtticket.

Außerdem ist ein kostenloser Shuttlebus vom Hauptbahnhof an den Fuße des Bergisel eingerichtet, der 1,5h vor bis 1,5h nach der Veranstaltung fährt.

Programm Berg Isel-Springen (HS 128):

Donnerstag, 02.01.2020

Einspringen der Vorspringer

Freitag, 03.01.2020

11:45 Uhr: Training

14:00 Uhr: Qualifikation

Samstag, 04.01.20

12:30 Uhr: Probe-Durchgang (50 Teilnehmer)

14:00 Uhr: 1. Wertungs-Durchgang (50 Teilnehmer)

anschließend Finale (30 Teilnehmer) und Siegerehrung der 3 Erstplatzierten.