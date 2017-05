Mittwochs in Zirl: YOGA FÜR ALLE!

Yoga bedeutet Harmonie, Einklang, die Einheit von Körper und Geist. Wo ist dein Körper? Hier, in der Gegenwart. Aber wo ist dein Geist? Er schwankt zwischen Sorgen um die Zukunft und dem Bedauern über die Vergangenheit. Aber nur wenn er in der Gegenwart ist, kann der Geist zur Ruhe kommen, zur Freude und in die Handlung. Yoga ist all das, was uns zur Einheit von Körper und Geist, in die Gegenwärtigkeit zurückführt.

Du brauchst keine Vorkenntnisse - komm so wie du bist und trage dabei bequeme lockere Kleidung. Einstieg JEDERZEIT möglich, auch für Anfänger!!10er Block € 120,- / einzelne Stunde: € 15,- / 1x schnuppern: € 10,-Bitte um kurze Anmeldung bei Moni: moni@soulinmotion.at oder 0699/18013000!Immer mittwochs - im Seminarraum des Roten Kreuz Zirl 18:15 - 19:45. Ausreichend gratis Parkplätze vorhanden.