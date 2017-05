Telfer Jungsbürger mit Einladung zum Christina Stürmer-Konzert beglückt

15.05.2017, 08:41 Uhr

Mit einer Einladung zum Christina Stürmer-Konzert im Sportzentrum Telfs lockte die Marktgemeinde mehr als 100 junge BürgerInnen zur Jungbürgerfeier. Nach einem kurzen Festakt und dem Abendessen ging’s auf zum Musikgenuss in der Kuppelhalle.

TELFS. Mehrere Tiroler Städte führen seit Jahren gar keine Jungbürgerfeier durch, weil das Interesse zu gering ist. Telfs macht es auch in dieser Beziehung anders - man geht neue Wege, und das mit Erfolg!der Referent für Jugend und Sport, begrüßte die Jungbürger. „Ich freue mich, dass wir diesmal die Zahl der Teilnehmer gegenüber dem vorigen Mal verdreifachen konnten!“lud die jungen TelferInnen in seiner kurzen Rede zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ein. „Wir sind Telfs“, formulierte er den Slogan der Marktgemeinde als Appell und zitierte den berühmten Kennedy-Spruch, abgewandelt auf Telfs: Frage dich nicht, was unsere Gemeinde für dich tun kann - überlege, was du für Telfs tun kannst!

kam auf das Thema Demokratie - Diktatur zu sprechen. Es sei bedrückend, dass sich laut einer aktuellen Umfrage 43 Prozent der Bevölkerung nach einem „starken Mann“ sehnen: „Demokratie ist nicht selbstverständlich, man muss sie immer wieder erkämpfen!“segnete die Jungbürger aller Religionen und machte ihnen Mut für die Zukunft. Dann sprachen Daniela Achammer und Maximilian Dabelander stellvertretend für alle das Jungbürger-Gelöbnis. Die Anwesenden antworteten mit einem gemeinsamen „Ich gelobe!“war bei der Jungbürgerfeier anwesend. Sie unterstrichen damit die Bedeutung des Festes, das traditionell zum Eintritt ins Erwachsenenalter veranstaltet wird.(Quelle: telfs.at)