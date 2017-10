Brand bei Golfplatz in Wildmoos

17.10.2017, 14:16 Uhr

In einem Keller einer Sportanlage in Wildmoos, kam es am 17.10.2017 gegen 3:45 Uhr zu einem Brandgeschehen.

TELFS/SEEFELD. In einem Kellerabteil entzündeten sich zwei Lithium Ionen Akkus während des Ladevorganges. Das Feuer breitete sich rasch aus. Es gerieten Kabelschächte sowie mehrere Sportausrüstungen mit hohem Kunststoffanteil in Brand. Dadurch entstand derart beißender Geruch, dass vorerst von einem Ammoniakaustritt ausgegangen wurde, der sich jedoch nicht bestätigte.sowie die, rückten zum Brandort aus und brachten diesen unter Kontrolle. Durch den Brand und auch die massive Rauch-und Rußentwicklung entstand erheblicher Sachschaden. Personen kamen nicht zu Schaden.